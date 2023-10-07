İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamalarda olayın detayları paylaşıldı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha ve Kalkilya kentlerinde 3 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 33 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun olaylarda Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi.