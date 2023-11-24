İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen hafta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği baskın sırasında yaralanan 27 yaşındaki Amir Nizar Hayrallah hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen hafta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, 17 Kasım'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Amir Nizar Hayrallah hayatını kaybetti.

Hayrallah, İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği baskın sırasında yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 231'e, yaralananların sayısı ise yaklaşık 2 bin 900'e yükseldi.