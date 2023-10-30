İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 122'ye yükseldi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El Halil kentinin güneyindeki Yata girişinde onlarca Filistinli ile İsrail güçleri arasında gerginlik yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yata girişinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 29 yaşındaki Fuad İsmail Mahmud Ebu Subhe'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ras Kerker köyünde birkaç gün önce Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralanan 23 yaşındaki Ahmed Nevfel'in de hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçleri bu sabah Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında da 4 Filistinliyi öldürmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 122'ye yükseldi.

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