İsrail askerleri ve araçları hazırlıklarını tamamlıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlanan İsrail askerleri ve askeri araçlarının hazırlıklarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

IDF'ten yapılan açıklamada, 'Kuzey Komutanlığı sektöründeki IDF güçlerinin hazırlık durumunun geliştirilmesi kapsamında, son günlerde kuzeydeki sınır çitine yakın yerleşim yerlerine yedek güçler konuşlandırıldı. Bu kuvvetler yerleşim yerlerinde, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla devriye gezme, pusu kurma ve barikat kurma gibi çeşitli savunma görevlerini yerine getirmektedir. Ayrıca Kuzey Komutanlığı, komuta ve kontrol müdahalesini ve bölgedeki hazırlığını güçlendirmek amacıyla bu hafta çok sayıda ek kuvvetle takviye edilecek' denildi.