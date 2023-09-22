İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Filistinli Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli Abdullah Ebu Hasan'ın cenazesi düzenlenen törenle defnedildi.
İsrail askerlerinin, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli Abdullah Ebu Hasan son yolculuğuna uğurlandı.
Ebu Hasan'ın naaşı Cenin kentindeki Halil Süleyman Hastanesi'nden alınarak El-Yamun beldesine getirildi.
Filistinli çocuğun naaşı yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından beldedeki mezarlığa defnedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda karnından vurulan Abdullah Ebu Hasan'ın yaşamını yitirdiği belirtilmişti.