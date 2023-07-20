İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Filistinli Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta ateş açarak öldürdüğü 19 yaşındaki Filistinli Bedir Mısri son yolculuğuna uğurlandı. Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi'nden alınan Filistinli gencin cenazesi çok sayıda kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Cenazeye katılan Filistinliler İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Yahudi yerleşimciler dün gece İsrail güçlerinin korumasında Nablus'taki Yusuf Makamı'na baskın düzenlemiş, baskına engel olmak isteyen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıkmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Yusuf Makamı yakınındaki olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Mısri'nin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık 'Yusuf Makamı' olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor. Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan 'Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.