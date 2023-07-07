İsrail askerleri Nablus'ta baskın düzenledi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskının ardından askerler ile Filistinliler arasında olaylar çıktı ve silah sesleri duyuldu. İsrailli takviye kuvvetlerin de kente girerek Eski Şehir bölgesine doğru ilerlediği aktarıldı.