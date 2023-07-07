İsrail askerleri Nablus'ta baskın düzenledi
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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskının ardından askerler ile Filistinliler arasında olaylar çıktı ve silah sesleri duyuldu. İsrailli takviye kuvvetlerin de kente girerek Eski Şehir bölgesine doğru ilerlediği aktarıldı.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesine yönelik baskınının ardından askerler ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Bu sırada silah sesleri duyuldu.
İsrailli takviye kuvvetlerin de Kudüs Caddesi'nden kente girerek Eski Şehir bölgesine doğru ilerlediği aktarıldı.
İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.
Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.