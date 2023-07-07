Üye Girişi
Haberler
İsrail askerleri Nablus'ta baskın düzenledi

İsrail askerleri Nablus'ta baskın düzenledi

Dünya Haberleri

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskının ardından askerler ile Filistinliler arasında olaylar çıktı ve silah sesleri duyuldu. İsrailli takviye kuvvetlerin de kente girerek Eski Şehir bölgesine doğru ilerlediği aktarıldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesine yönelik baskınının ardından askerler ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Bu sırada silah sesleri duyuldu.

İsrailli takviye kuvvetlerin de Kudüs Caddesi'nden kente girerek Eski Şehir bölgesine doğru ilerlediği aktarıldı.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Dünya

Batı Şeria İsrail Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title