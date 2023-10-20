İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
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İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle yaralanan 15 yaşındaki İyad Muhammed es-Sus ve askerlerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Fevvaz Mansur hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 83'e yükseldi.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle yaralanan 15 yaşındaki Filistinli İyad Muhammed es-Sus'un hayatını kaybettiği belirtildi.
Nablus'un güneyinde de yine askerlerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Fevvaz Mansur'un yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 83'e yükseldiği ifade edildi.
Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail ordusunun Filistinlilere müdahalesinde yaralanan onlarca kişinin tedavi altına alındığını duyurmuştu.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.