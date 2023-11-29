İsrail askerleri, insani araya rağmen Gazze Şeridi'nde 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Gazze Şeridi'nde insani aranın sürmesine rağmen Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde insani arayı ihlal ettiği ve İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu bahanesiyle 3 Filistinliyi öldürdü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, 'Birlikler her türlü tehdide karşı operasyonlarına devam edecek' dedi.
İsrail askerleri, insani araya rağmen Gazze Şeridi'nde 3 Filistinliyi öldürdü.
İsrail, Gazze Şeridi'nde insani aranın sürmesine rağmen Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde insani arayı ihlal ettiği ve İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu bahanesiyle 3 Filistinliyi öldürdü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Birlikler her türlü tehdide karşı operasyonlarına devam edecek" dedi. - GAZZE