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İsrail askerleri, insani araya rağmen Gazze Şeridi'nde 3 Filistinliyi öldürdü

29 Kasım 2023 23:49 Son Güncelleme: 23:51 Abone Ol

İsrail, Gazze Şeridi'nde insani aranın sürmesine rağmen Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde insani arayı ihlal ettiği ve İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu bahanesiyle 3 Filistinliyi öldürdü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, 'Birlikler her türlü tehdide karşı operasyonlarına devam edecek' dedi.