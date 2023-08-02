İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. İsrail askerleri, Yahudi yerleşimcilerin dini ritüellerini yapmalarını temin için bölgeye baskın düzenlemişti. Filistinli gençler ise buna engel olmak isteyerek çatışmalara sebep oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar çıktı.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un doğusundaki "Yusuf Makamı" olarak bilinen yere girişi ve dini ritüellerini yapmalarını temin için bölgeye baskın düzenledi.

Baskına engel olmak isteyen Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında Yusuf Makamı yakınlarında silahlı çatışmalar yaşandı.

Filistinli gençler, yollar barikatlar kurup lastikler yakarak İsrail askerlerinin girişine engel olmak istedi. İsrail askerleri, bu duruma gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Fetih Hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayı, yaptığı açıklamada, birliklerinin Nablus'un doğusu ve Yusuf Makamı çevresinde İsrail askerleriyle çatıştığını ve yerli üretim patlayıcı ve mermilerle saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.