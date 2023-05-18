İsrail askerleri Gazze'de Filistinlilere müdahale etti: 1 kişi gerçek mermiyle yaralandı

İsrail askerlerinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği provokatif 'bayrak yürüyüşünü' Gazze'nin İsrail sınırında protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi gerçek mermiyle yaralandı, biri çocuk 2 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail askerlerinin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşünü" Gazze'nin İsrail sınırında protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 1 kişi gerçek mermiyle yaralandı, biri çocuk 2 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşü" Gazze'nin İsrail sınırında protesto edildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinli gruplar tarafından organize edilen eyleme onlarca kişi katıldı.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla Gazze'nin İsrail sınırındaki tel örgülerin yakınında toplanan gençler, araç lastiklerini ateşe verdi.

Filistinli göstericiler sık sık "Kudüs bizimdir", "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa", "Milyonlarca şehit (versek de) Kudüs'e gideceğiz " şeklinde sloganlar atarken, tel örgülerin karşısında toplanan İsrail askerleri ise Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale etti.

İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesinde Filistinli bir genç gerçek mermiyle yaralanırken, biri çocuk 2 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Sahadaki sağlık görevlileri yaralanan genci tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırırken, gazdan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bayrak yürüyüşü"nün, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki egemenliğini genişletme girişiminin göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Filistin halkının gösterdiği azim ve kararlılığın, İsrail'in amacına ulaşmasını engelleyeceğini vurgulayan Kanu, İsrail ile Mescid-i Aksa'nın kimliği üzerinden yürüttükleri mücadelenin açık olduğunu ve devam ettiğini dile getirdi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

"Bayrak yürüyüşü"nde on binlerce Yahudi yerleşimci, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden geçiyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen binlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırdığı olaylar yaşanıyor.

İsrail, bu seneki yürüyüşte 3 bin 200 personel görevlendirdiğini duyurmuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in Doğu Kudüs'teki hakimiyeti yasa dışı kabul ediliyor. İsrail'in Doğu Kudüs'te demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre dengelemek için inşa ettiği yerleşim yerleri de hukuka aykırı sayılıyor.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail'i şehirdeki Filistinli nüfusa ayrımcılık uygulamak ve "kenti Yahudileştirmeye çalışmakla" suçluyor.