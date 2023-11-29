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İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi öldürdü

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İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen 'insani arayı' ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani arayı" ihlal ettikleri iddiasıyla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde "silahlı olduğunu" ileri sürdüğü 3 Filistinlinin "insani arayı" ihlal ettiğini savundu.

Hagari, "İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu" iddiasında bulunduğu 3 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıya ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Dünya

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