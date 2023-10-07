İsrail Askerleri Filistinliyi Bıçaklama Girişiminde Silahla Yaraladı
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İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi silahla yaraladı. Filistinlinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiği belirtilirken, sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi silahla yaraladı.
İsrail ordu radyosunun haberinde, Yahudi yerleşim bölgesi Beit Aryeh'e yaklaşan bir Filistinlinin sivil korumayı bıçaklama girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
Söz konusu Filistinlinin ateş açılarak "etkisiz hale getirildiği" ifade edilen haberde, yaralanan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı.