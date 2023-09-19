İsrail Askerleri Filistinlilere Ateş Açtı: 1 Ölü, 11 Yaralı

İsrail askerleri fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını proteste etmek için Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açtı, olayda 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Han Yunus-İsrail sınırında düzenlenen protestolara müdahale etti.

İsrail askerleri fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını proteste etmek için Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açtı, olayda 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Han Yunus-İsrail sınırında düzenlenen protestolara müdahale etti.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 25 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybetti, biri ağır 11 Filistinli yaralandı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için üç gündür Gazze Şeridi sınırında gösteriler düzenleniyor.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskını

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" bahanesiyle 17 Eylül'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail polisi, baskın öncesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bazı Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırmıştı.

Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile 17 Eylül Cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.