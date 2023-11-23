İsrail askerleri Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü. İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşandı.

BATI İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki Kızılay'a bağlı Acil Servis Merkezi Müdürü Ahmed Cibril, biri başından diğeri sırtından gerçek kurşunla yaralanan iki gencin Rafidiya Hastanesine getirildiğini, tıbbi müdahalenin ardından ağır yaralı olan İzzeddin Mustafa Hafi'nin (18) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgede bulunan İsrail askerlerinin yaralılara ulaşmak için harekete geçen tüm acil servis araçlarının anahtarlarına el koyduğu ve tıbbi müdahaleye engel olduğu ifade edildi.

Nablus'taki kaynaklara göre, İsrail güçlerinin Nablus kentinin doğu kesiminde Balata Mülteci Kampı'na ve bölgedeki Yafa Kültür Merkezi'ne düzenlediği baskınlarda Filistinli direniş gruplarıyla çatışmalar yaşandı.