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İsrail Askerleri Filistinli Gazeteciyi Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Filistinli bir gazeteciyi elinden yaraladı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Bitunya kasabasına baskın düzenlediği ve gazetecinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.