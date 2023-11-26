İsrail Askerleri Filistinli Gazeteciyi Yaraladı
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Filistinli bir gazeteciyi elinden yaraladı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Bitunya kasabasına baskın düzenlediği ve gazetecinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Filistinli bir gazeteciyi elinden yaraladı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Bitunya kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermi sonucu Filistinli bir gazetecinin elinden yaralandığı ve yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiği bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Dünya