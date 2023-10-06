İsrail askerleri Filistinli cenazesine müdahalede 28 kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcilerin gece baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde öldürülen Filistinlinin cenazesine müdahalesinde 3'ü gerçek mermiyle 28 Filistinli yaralandı.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve Yahudi yerleşimcilerin ordu korumasında gece baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde olaylar bugün de devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre Yahudi yerleşimcilerin ateş açarak öldürdüğü 19 yaşındaki Filistinli Muhammed Lebin Damidi'nin cenaze töreni bugün düzenlendi.

İsrail güçleri, cenaze töreni öncesinde çevredeki Yahudi yerleşim yerleri ve Nablus kentinin geçiş rotasındaki Huvvara beldesine giriş çıkışları kapattı.

Cenazeye katılan Filistinliler ve İsrail ordusu arasında olaylar çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 kişi vücutlarının alt kısmından gerçek mermiyle yaralandı.

İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkisi başından olmak üzere toplam 25 kişi de kauçuk kaplı mermiyle yaralandı. Sağlık ekipleri, göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye de olay yerinde müdahale etti.

Filistin Kızılayı ayrıca İsrail askerlerinin bir ambulansın olay yerine ulaşmasını engellediğini belirtti.

Huvvara'da 24 saat içinde iki Filistinli öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde son 24 saatte iki Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, Huvvara beldesinde bir İsrail aracına silahlı saldırı düzenlendiğini açıklamış, saldırının şüphelisi Filistinlinin beldedeki silahlı çatışmada öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Sukkot, bazıları silahlı yüzlerce Yahudi yerleşimci İsrail ordusu korumasında Huvvara beldesine baskın düzenlemişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin çevredeki araçlara ve dükkanlara zarar verdiği yansımıştı.

Bazı yerleşimcilerin arabalarından nişan alıp dürbünlü otomatik tüfeklerle ateş ettiği görülürken, Filistinliler ise baskına taş ve havai fişek atarak karşı koymaya çalışmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Filistinli Muhammed Lebin Damidi kalbinden vurularak öldürülmüştü.

Buna karşın İsrail Ordu Sözcülüğü, askerlerin araçlarına beton blok atan bir Filistinliye ateş ettiğini ve isabet ettiğini duyurmuştu.

Yahudi yerleşimcilerin hedefindeki Huvvara beldesi

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara beldesinde 26 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Bölgedeki yüzlerce Yahudi yerleşimci, aynı günün gecesinde İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine baskın düzenlemişti.

Yerleşimciler, onlarca ev, dükkan, arabayı ateşe vermiş, bir Filistinliyi ateş açarak öldürmüş, olaylarda onlarca Filistinli yaralanmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin, Huvvara beldesine baskını İsrail'de ve uluslararası alanda büyük tepki toplamıştı. İsrail ordusundan bölgede sorumlu komutan Yehuda Fuchs, Huvvara'da yaşananları Nazi Almanyası'nda 9 Kasım 1938'de Yahudilere karşı toplu saldırıların başladığı "Pogrom Gecesi"ne benzetmişti.