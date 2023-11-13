İsrail askerleri Filistinli aktivisti darbetti ve gözaltına aldı
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sosyal medya platformunda canlı yayın yapan Filistinli aktivist İyad Banat, evine zorla giren İsrail askerleri tarafından darbedilerek gözaltına alındı. Olay sırasında çocukları askerlere babalarını dövmemeleri için yalvardı.
EL İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada Filistinli aktivist İyad Banat'ı darbederek gözaltına aldı.
Banat, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı sırada evine zorla giren İsrail askerleri, ailesinin önünde tekme ve silah dipçikleriyle Banat'ı darbetti.
Sosyal medya canlı yayınında anbean gerçekleşen olay sırasında Banat'ın çocukları askerlere babalarını dövmemeleri için yalvardı.
Videoda İsrail askerlerinin ağlayan çocuklara bağırarak silahını doğrulttuğu görüldü.