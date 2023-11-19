İsrail askerleri Filistin Kızılayı sağlık ekiplerine engel oldu

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde sağlık ekiplerinin acil bir vakaya ulaşmasını engellediğini gösteren bir video yayımladı. İsrail güçleri, sağlık çalışanlarını aşağılayıcı şekilde ambulansı durdurdu ve arama yaptı.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde sağlık ekiplerinin acil bir vakaya ulaşmasını engellediğini gösteren ve sağlık çalışanlarına karşı "aşağılayıcı uygulamalarını" ortaya koyan bir video yayımladı.

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail askerlerinin Cenin kentinde acil bir duruma yetişmeye çalışan ambulansa engel olduğu belirtildi.

Videoya göre, İsrail güçlerinin önlerini kestiği sağlık çalışanları ambulanstan inmeye zorlandı. Ambulanstan zorla indirilen sağlık çalışanları, elleri havada İsrail güçlerinin olduğu zırhlı araca doğru yürüdü.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin ambulanstan zorla indirilen sağlık çalışanlarını aşağılayıcı şekilde diz çöktürdüğü ve ambulans içerisinde arama yaptıklarını ifade etti.

Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana sağlık çalışanlarına yönelik 180 ihlal gerçekleşti

Açıklamada, "Filistin Kızılayı, yalnızca sağlık görevlilerinin onurunu zedelediği için değil, aynı zamanda yaralılara müdahaleyi geciktirerek hayatlarını tehlikeye attığı için ekiplerine yönelik bu ihlali şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ekiplerine karşı 180 ihlalde bulunduğuna dikkati çekti.