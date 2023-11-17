İsrail askerleri, El Halil'de iki Filistinliyi öldürdü
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarında kendilerine ateş açtığı iddiasıyla iki Filistinliyi öldürdü.
EL İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarında kendilerine ateş açtığı iddiasıyla iki Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "2 Filistinlinin El Halil kenti yakınlarındaki Zeytun kavşağında faaliyet gösteren güçlere ateş açtığı" ileri sürüldü.
Açıklamada, İsrail askerlerinden yaralanan ve ölen olup olmadığına dair bilgi verilmezken söz konusu Filistinlilerin öldürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Dünya