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İsrail askerleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskın düzenledi, 3 Filistinli öldü

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 3'ü ağır 6 kişiyi yaraladı. İsrail güçleri ayrıca baskınlar sırasında bazı Filistinlileri gözaltına aldı.