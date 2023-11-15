İsrail Askerleri BM Okuluna Bayrak Astı

İsrail askerleri, yoğun saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okula İsrail bayrağı çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre İsrail bayrağı taşıyan 3 İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir BM okulunun çatısına çıkarak bayrağı astı.

Videoda ayrıca, binanın dışında harabeye dönen çevrede, çok sayıda İsrail askeri aracı ve tankının konuşlu olduğu görüldü.