İsrail Askerleri BM Okuluna Bayrak Astı
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İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e ait bir okula İsrail bayrağı çekti. Görüntüler sosyal medyada yayıldı.
İsrail askerleri, yoğun saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okula İsrail bayrağı çekti.
Sosyal medyada yayılan görüntülere göre İsrail bayrağı taşıyan 3 İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir BM okulunun çatısına çıkarak bayrağı astı.
Videoda ayrıca, binanın dışında harabeye dönen çevrede, çok sayıda İsrail askeri aracı ve tankının konuşlu olduğu görüldü.
Kaynak: AA / Dünya