İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi öldürdü. Olay, Rantis Askeri Kontrol Noktası'nda gerçekleşti. Filistinlinin kimliği henüz açıklanmadı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre olay, Ramallah'ın batısındaki Rantis Askeri Kontrol Noktası'nda yaşandı.

İsrail askerleri, Batı Şeria ile İsrail'i ayıran kontrol noktasında bir Filistinlinin içinde bulunduğu araca ateş açtı.

Kimlik bilgilerine dair henüz detay verilmeyen Filistinlinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise bir kişinin kontrol noktasından çalıntı araçla geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerleri tarafından yapılan arama sırasında bu kişinin askere saldırdığı ve silahını çalmaya çalıştığı iddia edildi.

Yaşanan arbedenin ardından İsrail askeri tarafından söz konusu Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.