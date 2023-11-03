İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskın ve saldırılarda 5'i Cenin Mülteci Kampı'nda olmak üzere 8 Filistinliyi öldürdü. İsrail güçleri, ambulansların yaralılara ulaşmasını engelledi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskın ve saldırılarda 5'i Cenin Mülteci Kampı'nda olmak üzere 8 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler de yaralandı.

İsrail güçleri, ambulansların yaralılara ulaşmasını engelledi.

İsrail güçleri El Halil ve Nabuls'ta da baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, El Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan bölge sakinleri ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı, İsrail güçleri Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Muhammed Said el-İzze ile Vedi Yahya en-Neccar hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında da 29 yaşındaki İbrahim Zayid'i ateş açarak öldürdü. Baskında, İsrail askerlerinin kurşunuyla birinin durumu ağır olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.

Öte yandan Nablus'un güneybatısındaki Tel beldesinde 1 Kasım'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralanan Filistinli Asım Cihad Ramazan hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 143'e yükseldi.

İsrail ordusu, 28 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'ün çeşitli bölgelerine de gözaltı operasyonları iddiasıyla baskınlar düzenliyor.

Batı Şeria'nın kuzeyinde özellikle Cenin ve Nablus'ta baskına karşı koyan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor.