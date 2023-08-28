İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı, ambulans görevlisine saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey bölgesine baskın düzenleyen İsrail askerleri 4 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı, yaralıları almaya gelen ambulans görevlisini de dipçikle darbetti. Ayrıca İsrail güçleri Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey bölgesine baskınlar düzenleyen İsrail askerleri 4 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı, yaralıları almaya gelen ambulans görevlisini de dipçikle darbetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabad beldesine baskın düzenleyen İsrail ordusu 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Yaralı 4 Filistinliden 3'ü gözaltına alınırken diğeri ise Cenin'deki bir hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu Filistinlinin İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gördüğünü duyurdu.

Ayrıca yaralıları almak için olay yerine gelen ambulans görevlisinin İsrail askerleri tarafından dipçik darbeleriyle saldırıya uğradığı ve vücudunda morluklar oluştuğu belirtildi.

Batı Şeria'da 19 Filistinliye gözaltı

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Söz konusu Filistinlilerden 3'ünün Cenin'nin Yabad beldesinde yaralı halde, diğerlerinin ise Beytüllahim, El Halil, Nablus ve Ramallah'ta gözaltına alındığı kaydedildi.