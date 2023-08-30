İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail güçleri, Kalkilya kentinin doğusundaki Kefr Kaddum beldesinde 7 kişiyi gözaltına alırken, diğer baskınlarda ise 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Murad İştivi de bulunuyor.