Çekilme sırasında vurulan İsrailli asker hayatını kaybetti. İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentinden tamamen çekildi. Çekilme sırasında vurulan bir İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde başlattığı kuşatma sona erdi. İsrail'in kentte zırhlı araçlarla 2 gün süren 'büyük çaplı askeri operasyonunun' sona erdiği, askerlerin bölgeden tamamen çekildiği aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, çekilme sırasında vurulan 23 yaşındaki bir askerin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Şehir harabeye döndü İsrail'in iki günlük kuşatmasının ardından geriye yıkım kaldı. Şehrin büyük bir kısmı molozlarla kaplanırken, park halindeki araçlar da hurdaya döndü. Şehrin altyapısı neredeyse tamamen kullanılamaz hale geldi. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri de bu sabah saatlerinde defnedildi. Netanyahu'dan yeni baskın sinyali İsrail askerleri pazartesi günü insansız hava araçlarının desteği, zırhlı araçlar ve iş makineleriyle Cenin kentine baskın gerçekleştirmişti. Batı Şeria'daki 'Son 20 yılın en büyük kuşatması' olarak görülen baskında bazı evler yıkılmış, Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in kentteki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak üzere 120 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu ise 'terörle mücadele operasyonu' olarak nitelendirdiği saldırıların İslami Cihat ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) dahil olmak üzere Filistinli grupları hedef aldığını ifade etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam yaptığı açıklamada, 'Şu anda görevi tamamlıyoruz ve Cenin'deki kapsamlı faaliyetimizin tek seferlik bir operasyon olmadığını söyleyebilirim' ifadelerini kullanmıştı.

- İsrail askerleri 2 gün sonra Cenin'den çekildi

Çekilme sırasında vurulan İsrailli asker hayatını kaybetti

CENİN - İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentinden tamamen çekildi. Çekilme sırasında vurulan bir İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde başlattığı kuşatma sona erdi. İsrail'in kentte zırhlı araçlarla 2 gün süren "büyük çaplı askeri operasyonunun" sona erdiği, askerlerin bölgeden tamamen çekildiği aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, çekilme sırasında vurulan 23 yaşındaki bir askerin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

Şehir harabeye döndü

İsrail'in iki günlük kuşatmasının ardından geriye yıkım kaldı. Şehrin büyük bir kısmı molozlarla kaplanırken, park halindeki araçlar da hurdaya döndü. Şehrin altyapısı neredeyse tamamen kullanılamaz hale geldi. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri de bu sabah saatlerinde defnedildi.

Netanyahu'dan yeni baskın sinyali

İsrail askerleri pazartesi günü insansız hava araçlarının desteği, zırhlı araçlar ve iş makineleriyle Cenin kentine baskın gerçekleştirmişti. Batı Şeria'daki "Son 20 yılın en büyük kuşatması" olarak görülen baskında bazı evler yıkılmış, Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in kentteki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak üzere 120 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu ise "terörle mücadele operasyonu" olarak nitelendirdiği saldırıların İslami Cihat ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) dahil olmak üzere Filistinli grupları hedef aldığını ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam yaptığı açıklamada, "Şu anda görevi tamamlıyoruz ve Cenin'deki kapsamlı faaliyetimizin tek seferlik bir operasyon olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.