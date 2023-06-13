İsrail askeri kontrol noktasına ateş açıldı: 3 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında yer alan Er-Reyhan Askeri Kontrol Noktası'na açılan ateş sonucu 3 İsrailli yaralandı.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberinde, Reyhan Askeri Kontrol Noktası'na açılan ateş sonucu 3 kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail'in özel televizyonlarından Kanal 14'ün haberine göre ise silahlı saldırının ardından ordu güçleri, Reyhan Askeri Kontrol Noktası yakınlarındaki Ya'bad beldesini giriş çıkışlara kapattı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerine ve saldırının sebebine ilişkin bilgi verilmezken, ateş açılması sonucu yaralananların asker mi yoksa Yahudi yerleşimci mi olduğu henüz öğrenilemedi.