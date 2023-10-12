İsrail Askeri Hizbullah Saldırısında Hayatını Kaybetti
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İsrail, Hizbullah'ın dünkü anti tank füzesi ile yaptığı saldırıda 1 askerinin öldüğünü duyurdu. Ülkenin kuzeyinde yer alan 221'inci Tugay'da görev yapan 22 yaşındaki bir askerin dün anti tank saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail, Hizbullah'ın dünkü anti tank füzesi ile yaptığı saldırıda 1 askerinin öldüğünü duyurdu.
İsrail resmi devlet televizyonu KAN, X sosyal medya hesabında yayınladığı haberde, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'ın dün gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin detaylara yer verdi.
Ülkenin kuzeyinde yer alan 221'inci Tugay'da görev yapan 22 yaşındaki bir askerin dün anti tank saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.
Lübnan Hizbullahı dün yaptığı açıklamada, sınırdaki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.
Hizbullah, söz konusu saldırının 9 Ekim'de Hizbullah mensubu 3 kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırısına "sert bir yanıt" olarak gerçekleştirildiğini ifade etmişti.