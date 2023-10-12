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İsrail Askeri Hizbullah Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail, Hizbullah'ın dünkü anti tank füzesi ile yaptığı saldırıda 1 askerinin öldüğünü duyurdu. Ülkenin kuzeyinde yer alan 221'inci Tugay'da görev yapan 22 yaşındaki bir askerin dün anti tank saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi.