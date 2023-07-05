İsrail askeri Cenin Mülteci Kampı'nda öldürüldü

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nda bir İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail güçleri tarafından 48 saat süren saldırılarda 12 Filistinli öldürülmüş, 120 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı'nda bir İsrail askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İsrail askerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda yürütülen kuşatmanın sonlandırıldığı sıralarda vurularak yaralandığı belirtildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı askerin, İsrail'de kaldırıldığı hastanede öldüğü aktarılan açıklamada, olayın nasıl meydana geldiği ve askerin Filistinlilerin açtığı ateşle mi yoksa "dost ateşiyle" mi vurulduğu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4'ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Çarşamba gecesi İsrail ordusuna ait birlikler, yaklaşık 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı'ndan ayrılmıştı.