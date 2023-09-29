İsrail, Almanya ile Arrow-3 hipersonik füze savunma sisteminin satışı için 3,5 milyar ABD doları tutarında bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Almanya, Arrow-3 bataryalarının üretimine başlamak üzere İsrail'e 600 milyon ABD doları peşin ödeme yapacak.

İsrail, Almanya ile Arrow-3 füze savunma sistemi için rekor anlaşma imzaladı

KUDÜS, 29 Eylül (Xinhua) -- İsrail, Perşembe günü Arrow-3 hipersonik füze savunma sisteminin satışı için Almanya ile 3,5 milyar ABD doları tutarında rekor değerde bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un anlaşmayı Perşembe günü Berlin'de imzaladıkları belirtildi. İki bakan ayrıca ikili güvenlik ilişkilerini geliştirmeyi taahhüt eden ortak bir bildiriyi de imzaladı.

Açıklamada, anlaşmanın bir parçası olarak Almanya'nın, Arrow-3 bataryalarının üretimine başlamak üzere İsrail tarafından kullanılacak 600 milyon ABD dolarını peşin ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

İsrail'in en gelişmiş füze savunma sistemi olan Arrow-3, ülkenin kısa menzilli roketleri engelleyen Demir Kubbe ile orta ve uzun menzilli füzeleri engelleyen Davut Sapanı'nı da içeren çok katmanlı hava savunma sisteminin kilit önemdeki bileşenlerinden birini oluşturuyor.

İsrail Savunma Bakanlığı rakamlarına göre, 2022 yılında İsrail'in silah ihracat anlaşmaları 12,5 milyar ABD dolarına ulaşarak rekor kırarken, satışların yüzde 25'inden fazlası Avrupa'ya yapıldı.