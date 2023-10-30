İsrail-Alman vatandaşı Hamas saldırısında hayatını kaybetti

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda kaçırılan 23 yaşındaki İsrail-Alman vatandaşı Shani Louk'un hayatını kaybettiğini doğruladı. Geçtiğimiz günlerde Louk'un hayatta olabileceğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail-Alman vatandaşı 23 yaşındaki Shani Louk'un ölümünün doğrulandığını paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Bir müzik festivalinden kaçırılan ve Hamas teröristleri tarafından işkence edilerek Gazze'de dolaştırılan Shani, akıl almaz dehşetler yaşadı. Kalbimiz kırık" ifadelerine yer verildi.

KAMYON ARKASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILMIŞTI

Hamas'ın başlattığı saldırının ardından 8 Ekim'de sosyal medyada Louk'un, bir kamyonetin arkasında yarı çıplak halde yattığı görüntüleri de yer almıştı. Anne Ricarda Louk batı medyasına yaptığı açıklamada, görüntülerdeki kişinin kızı Shani olduğunu belirtmişti.

İlerleyen günlerde Shani Louk'un hala hayatta olabileceğine ve saldırıdan yaralı olarak kurtulduğuna ilişkin iddialar da ortaya atılmıştı.

REHİNE SAYISI 239 OLARAK AÇIKLANDI

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan raporda, Gazze'de bulunan İsrailli ve yabancı uyruklu rehine sayısının 239 olduğu ifade edildi. OCHA'nın raporunda, "Basında çıkan haberlerde rehinelerden yaklaşık 30'unun çocuk olduğu belirtildi. 20 ve 23 Ekim'de 4 yetişkin rehine serbest bırakıldı. 26 Ekim'de Hamas, rehinelerden 50'sinin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti" denildi.