İsrail ablukası altındaki Gazze'ye 12 tır daha yardım girişi yapıldı

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne su, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 12 tır daha Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Böylece İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 5. yardım konvoyu giriş yaptı. Gazze Şeridi'ne yardım getiren tır sayısı ise 74 oldu.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne su, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 12 tır daha Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı üzerinden su, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 12 yardım tırının daha girdiği duyuruldu. Böylece İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 5. yardım konvoyu giriş yaptı. Gazze Şeridi'ne yardım getiren tır sayısı ise 74 oldu.

Gazze'ye ilk yardım konvoyu 21 Ekim'de, ikinci yardım konvoyu 22 Ekim'de, üçüncü konvoy 23 Ekim'de, 4. konvoy ise 25 Ekim'de giriş yapmıştı. - GAZZE