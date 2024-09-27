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İsrail, ABD Öncülüğündeki Ateşkes Girişimine Destek Verdiklerini Açıkladı

İsrail, ABD Öncülüğündeki Ateşkes Girişimine Destek Verdiklerini Açıkladı
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İsrail Başbakanlığı, ABD'nin öncülüğünde yapılan ateşkes çağrısının amaçlarını paylaştıklarını duyurdu. Başbakan Netanyahu, Hizbullah'a karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

İSRAİL Başbakanlığı, aralarında ABD'nin de bulunduğu 12 ülkenin ortak çağrısıyla yapılan ateşkes çağrısının 'amaçlarını' paylaştıklarını duyurdu. Açıklamada, " İsrail, kuzey sınırımızdaki insanların güvenli ve emniyetli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak amacıyla ABD öncülüğünde başlatılan girişimin amaçlarını paylaşmaktadır" denildi.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD öncülüğündeki ateşkes girişimiyle ilgili birçok yanlış haber nedeniyle birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bu hafta başında ABD, diğer uluslararası ve bölgesel ortaklarla birlikte Lübnan'da bir ateşkes önerisi sunma niyetini İsrail ile paylaştı. İsrail, ABD öncülüğündeki girişimin kuzey sınırımızdaki insanların güvenli ve emniyetli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlama amacını paylaşmaktadır. İsrail, ABD'nin bu yöndeki çabalarını takdirle karşılamaktadır zira bölgede istikrar ve güvenliğin ilerletilmesinde ABD'nin rolü vazgeçilmezdir. Ekiplerimiz 26 Eylül Perşembe günü bir araya gelerek ABD'nin girişimini ve insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri yönündeki ortak hedefimizi nasıl ilerletebileceğimizi görüştü. Bu görüşmelere önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz" denildi.

'POLİTİKAMIZ AÇIK HİZBULLAH'I VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere dün ABD'nin New York kentine ulaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ayaküstü basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Netanyahu, İsrail'in Lübnan politikasının 'açık' olduğunu belirterek, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız. Benim politikam, bizim politikamız nettir; Hizbullah'ı tüm gücümüzle vurmaya devam edeceğiz. Öncelikle kuzeyde yaşayanların evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri olmak üzere tüm hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız. Politikamız budur ve kimse bunu yanlış anlamayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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