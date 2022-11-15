İsrail, ABD'nin Shireen Abu Akleh soruşturmasını hata olarak nitelendirdi Dünya Haberleri İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Adalet Bakanlığı'nın Filistin asıllı Amerikalı muhabir Shireen Abu Akleh'in ölümüyle ilgili soruşturma açmasını hata olarak nitelendirerek işbirliği yapmayacaklarını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Adalet Bakanlığı'nın Filistin asıllı Amerikalı muhabir Shireen Abu Akleh'in ölümüyle ilgili soruşturma açmasını hata olarak nitelendirerek işbirliği yapmayacaklarını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Gantz konuyla ilgili açıklamasında "ABD Adalet Bakanlığı'nın Shireen Abu Akleh'in trajik ölümüyle ilgili soruşturma yürütme kararı bir hatadır. IDF, ayrıntıların paylaşıldığı, Amerikalı yetkililere sunulan profesyonel ve bağımsız bir soruşturma yürüttü. ABD temsilcilerine IDF askerlerinin yanında olduğumuza, dış soruşturmayla işbirliği yapmayacağımıza ve iç soruşturmalara müdahaleye izin vermeyeceğimize dair bir mesaj ilettim" ifadelerini kullandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri Adalet Bakanlığı Filistin İsrail Dünya Haberler

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