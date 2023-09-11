İsrail, 5 Binden Fazla Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin yıl başından bu yana 83'ü kadın 678'i çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İdari tutukluluk uygulamasıyla Filistinliler, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklanabiliyor.

İsrail güçlerinin yıl başından bu yana 83'ü kadın 678'i çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, İsrail makamlarının Filistinli tutuklulara ve ailelerine yönelik hak ihlallerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin yıl başından bu yana 83'ü kadın, 678'i çocuk, 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail makamlarının yıl başından beri 2 bin 350 idari tutukluluk kararı çıkardığı aktarılan açıklamada, bunlardan 1245'inin yeni, 1105'inin ise yenilenen kararlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in temmuzda 370, ağustosta 362 idari tutuklama kararı çıkardığı belirtilerek, bu rakamların son yıllardaki "en yüksek" idari tutukluk kararı olduğu vurgulandı.

İdari tutuklama kararlarının kadın, yaşlı, hasta olmak üzere halkın savunmasız kesimlerini de etkilediği hatırlatılan açıklamada, bu kararlarla en çok serbest bırakılan Filistinlilerin hedef alındığı kaydedildi.

İdari tutukluluğu protesto etmek için 40 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutukluların bulunduğu kaydedilen açıklamada, gözaltı sayılarındaki artışın da hapishanelerdeki durumu kötüleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, hapishanelerin kalabalıklaştıkça tutsakların temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlandığı, özellikle hastaların durumunu olumsuz etkilediği vurgulandı.

İsrail hapishanelerinde 36 kadın ve 170 çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 200 Filistinlinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, idari tutuklu sayısının 20'si çocuk, 1264 olduğu ifade edildi.

İsrail'in "toplu cezalandırma"

Açıklamada, İsrail'in "toplu cezalandırma" ve alenen infaz suçu işlediğine vurgu yapılarak, İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlardaki Filistinli ölü ve yaralı sayısındaki artışın buna delil olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Filistinli tutukluların ve ailelerinin evine zarar vermek için yaptığı baskınları artırdığı duyurulan açıklamada, bu baskınlardaki maddi hasarın çok büyük olduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bu baskınları intikam amacıyla yaptığı belirtilerek, bunun "toplu cezalandırma suçu" kapsamına girdiğinin altı çizildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.