Isparta'da gül sezonu geçen yıllara göre 1 ay gecikmeli başladı

DÜNYA gülyağı ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da mevsimsel nedenlerden dolayı bu yıl gül sezonu geçen yıllara göre 1 ay gecikmeli başladı.

Nisan ayından bu yana neredeyse her gün yağmurlu bir bahar mevsimi geçiren Isparta'da gül bahçeleri de sezona geç başladı. Kent genelinde önceki yıllarda nisan ayı sonlarına doğru güller açmaya başlarken, bu yıl mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen halen birçok yörede gül çiçekleri açmadı. Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde yavaş yavaş çiçeklerini açan gül bahçelerinde Isparta Valisi Aydın Baruş'un da katılımıyla tören düzenlendi. Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Senir Belediye Başkanı Tayfun Borazancı, köy muhtarları ve çiftçiler de törende yer aldı.

'ISPARTA DOĞASININ AYRILMAZ BİR PARÇASI'

Gül tarlasında açıklamalarda bulunan Vali Baruş, gülün Isparta için vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirterek, gülün hem turizm hem de endüstriyel olarak iyi bir pazar olduğunu söyledi. Tüm vatandaşları Isparta'ya ve gül bahçelerine davet eden Vali Baruş, 'Bu yıl gül çiçeğinde don olmasından dolayı bir rekolte düşüklüğü var ancak yağ kalitesinin yüksek olması ve taban fiyatlarının da yüksek açıklanmasıyla gül üreticimizin inşallah mağdur olmayacağını düşünüyoruz. Gül; bizim için, Isparta için gerçekten vazgeçilmez bir bitki. Isparta doğasının ayrılmaz bir parçası. Mayıs ayı geldiğinde biz gül bahçelerinin açtığını gördüğümüzde hayatımız bir kez daha renkleniyor, şenleniyor ve yaşama sevincimiz bir kat daha artıyor. Hem ekonomik bakımdan hem de Isparta'ya olan turizm hareketliliğinin son yıllarda artması bakımından gül bahçelerinin önemi büyük. Çünkü Isparta ekonomisi açısından da önemli bir gelir kaynağı ihracat kalemleri açısından da önemli bir gelir kaynağı' dedi.

'UZAKDOĞU'DA ÖNEMLİ BİR PAZAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Dış dünyada özellikle gül ürünlerinin tanıtımı yönünde Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarının devam ettiğini anlatan Vali Baruş, 'Gül yağı ve gül ürünleri açısından özellikle Uzakdoğu'da önemli bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Yakında Ticaret ve Sanayi Odası'nın davetlisi olarak da Güney Kore'den misafirler gelecek. Gül ürünleri insan vücudu açısından son derece yararlı. Tüm Türkiye'den buraya misafirlerimiz geliyor ama ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu güzelliği dünyanın çok ender yerlerinde bulabilirsiniz.

Vali Aydın Baruş'un konuşmasının ardından dua edilerek gül hasat sezonun açılışı gerçekleştirildi. Vali Baruş, bahçe ziyareti sonrasında gül işleme tesisine giderek kazanlara gül döktü ve tesiste yapılan çalışmaları inceledi. Gül hasat sezonunda önemli sayıda tarım işçisi de bölgeye gelerek çalışma imkanı buldu. (DHA)