İspanyol denizci Cortes'in el yazması Meksika'ya iade edildi

Günümüz Meksika'sının sınırları içinde 14 ila 16'ncı yüzyıllarda varlığını göstermiş Aztek İmparatorluğu'nu 1521'de İspanya adına işgal etmesiyle tanınan İspanyol denizci Hernan Cortes tarafından imzalanan yaklaşık 500 yıl öncesine ait el yazması belge Meksika'ya iade edildi.

ABD'nin Massachusetts eyalet başsavcılığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerin açıklamasına göre, 1993'ten bir süre önce yasa dışı yollarla Meksika'dan ABD'ye getirilen el yazması dün Meksika'ya geri gönderildi.

İspanyol kaşif Cortes tarafından 27 Nisan 1527'de imzalanan ve içeriğinde "ilaç yapımında kullanılan gül yapraklarından elde edilen şekerin satın alınmasına ilişkin ödeme talimatı bulunan el yazması", Meksika'nın "Ulusal Arşiv İdaresi"ne teslim edildi.

Eser, Meksikalı yetkililerin 2022'de Massachusetts'teki bir müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldığını tespit etmesi sonucu ortaya çıktı.

ABD'li Savcı Vekili Joshua Levy, yaptığı yazılı açıklamada, "Yıllardır kayıp olan Cortes'in el yazması, uluslararası işbirliği sayesinde nihayet ait olduğu yerde. El yazması, Meksika tarihinin ve mirasının değerli bir parçası olarak kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.