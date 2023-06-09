İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerden 2'si denizde boğuldu

İspanya'nın güney kıyılarına farklı gruplarla gelen düzensiz göçmenlerden 2'sinin denizde boğulduğu bildirildi. Son 24 saatte Endülüs bölgesi kıyılarına iki tekneyle 137 ve Kanarya Adaları'na 154 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu. Yetkililer, bölgede helikopterle arama çalışmaları yürütüldüğünü ancak şimdiye kadar kimsenin bulunmadığını söyledi.

İspanya'nın güney kıyılarına farklı gruplarla gelen düzensiz göçmenlerden 2'sinin denizde boğulduğu bildirildi.

İspanya haber ajansı EFE'nin yerel yönetim kaynaklarına dayandırdığı haberinde, son 24 saatte Endülüs bölgesi kıyılarına iki tekneyle 137 ve Kanarya Adaları'na 154 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.

Sahil Güvenlik, Endülüs'ün Almeria kenti kıyılarına gelen düzensiz göçmenlerden 2'sinin tekneden atlayıp kıyıya yüzmeye çalıştığı sırada boğulduklarını açıkladı.

Yetkililer, birkaç göçmenin daha benzer şekilde boğulduklarına ilişkin teknedeki diğer düzensiz göçmenlerden bilgi aldıklarını, bölgede helikopterle arama çalışmaları yürütüldüğünü ancak şimdiye kadar kimsenin bulunmadığını söyledi.

Endülüs kıyılarına 65 ve 72 kişilik iki teknede gelen, tamamı Fas vatandaşı düzensiz göçmenlerden bazılarının susuzluk gibi sebeplerle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna bağlı El Hierro'ya da bir tekneyle 154 düzensiz göçmen geldi.

Kanarya Adaları'na son üç haftada 7. kez düzensiz göçmen taşıyan tekne gelirken, yetkililer son zamanlarda Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru yasa dışı göçte bu güzergahın daha sık kullanıldığını vurguladı.