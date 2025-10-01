İspanya ve İtalya'dan Küresel Sumud Filosu'na 'Tehlikeli Sulara Girmeyin' Çağrısı

(ANKARA)- İtalya'nın ardından İspanya da Küresel Sumud Filosu'na destek ve güvenlik sağlamak amacıyla yolladıkları gemiyi çağırdı. İki ülke de hem kendi gemilerine hem de filoya "Yüksek risk barındıran sulara girmeme" çağrısı yaptı.

İspanya'nın Dijital Dönüşüm Bakanı Oscar Lopez, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Gazze açıklarında 150 deniz miline kadar uzanan ve İsrail tarafından "yasaklı bölge" ilan edilen sulara Küresel Sumud Filosu'nun girmemesi çağrısında bulundu.

Lopez, "Küresel Sumud Filosu'ndan oldukça net bir ricamız var; tehlikeli sulara girmeyin" dedi. Ayrıca Lopez, İspanya'nın gönderdiği ekibin de daha önce Madleen ve Mavi Marmara olaylarının yaşandığı bölgeye girmeyeceğini söyledi.

İtalya da "dönün" çağrısı yapmıştı

İtalya, halktan gelen tepkiler ve istek doğrultusunda yolladığı iki askeri destek gemisini 30 Eylül Salı günü akşam saatlerinde çağırmıştı. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sadece İtalyan gemilerine değil; aynı zamanda Küresel Sumud Filosu'na da derhal misyonunu durdurması çağrısında bulunmuştu.

Meloni, İsrail ile süren çatışmaların devam etmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'na dayalı olarak barışa yol açabilecek mevcut "hassas dengeyi" bozabileceği uyarısında bulunmuş; "derhal misyonunuzu durdurun" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya ve İspanya, Küresel Sumud Filosu'nun 23 Eylül gecesi Yunanistan açıklarında yaşadığı dron saldırısından sonra filoya destek olmaları için savunma gemileri göndermişti. İspanyol ve İtalyan donanma gemileri, 23 Eylül'den beri filonun yolculuğuna eşlik ediyordu.