İspanya, Ukrayna'ya askeri yardım gönderiyor

İspanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya bir sahra hastanesi gönderdiğini ve haftaya da 4 tank ile diğer askeri malzemelerin ulaştırılacağını duyurdu. Ayrıca, İspanya'nın Ukraynalı askerlere eğitim verme vaadini büyük ölçüde yerine getirdiği belirtildi.

İspanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya bugün bir sahra hastanesi gönderdiğini, haftaya da 4 "Leopard 2A4" tipi tank ve başka askeri malzemeler ulaştıracağını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya geçen nisanda gönderilen 6 "Leopard 2A4" tipi tanktan sonra 4 tankın daha gelecek hafta içinde yola çıkacağı duyuruldu.

Açıklamada, 4 Leopard tank ile 10 zırhlı personel taşıyıcı ve çok sayıda zırhlı arazi aracı, hafif kamyonlar ve ambulansların Ukrayna'ya sevk edileceği, hafif silahlar ve ağır kalibreli mühimmat içeren sevkiyatların da yaz boyunca süreceği ifade edildi.

İspanya, Ukrayna'ya bugün, acil ameliyat kapasitesi, temel ameliyat sonrası tesisleri, eczane, sterilizasyon, laboratuvar ve yatış kapasitesi güçlendirilmiş bir sahra hastanesi gönderdi.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Toledo kentinde basına verdiği demeçte, yıllık 2 bin Ukraynalı askere eğitim verilmesiyle ilgili İspanya'nın vaadinin yüzde 90'ının gerçekleştiğini söyledi.