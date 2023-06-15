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İspanya, Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyor

İspanya, Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermeyi planlamıyor

Dünya Haberleri

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO kapsamında 2015 yılından bu yana Adana'da konuşlandırdıkları Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermeyi planlamadıklarını söyledi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO kapsamında 2015 yılından bu yana Adana'da konuşlandırdıkları Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermeyi planlamadıklarını söyledi.

Robles, İspanyol devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İspanya'dan talep etiği Patriot füzelerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Bakan Robles, "Bu, şu anda hükümetin planının bir parçası değil." dedi.

İspanya'nın söz konusu füzeleri, NATO misyonu kapsamında 26 Ocak 2015'ten bu yana Adana'da İncirlik Üssü'nde konuşlandırılıyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Dünya

Volodimir Zelenskiy Ukrayna İspanya Adana Dünya Haberler

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