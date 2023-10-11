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İspanya'nın Vigo kentindeki yangında 4 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın Vigo kentindeki bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu kişilerden 3'ünün 9-14 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, binadan tahliye edilen 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 3 yaralının durumunun ağır olduğu aktarıldı. Hayatını kaybedenler için Vigo'da 3 günlük yas ilan edildiği kaydedildi.