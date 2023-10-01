İspanya'nın Murcia şehrinde gece kulübünde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın Murcia şehrinde bir gece kulübünde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın güneydoğusunda bulunan Murcia şehrinde bir gece kulübünde yangın çıktı. Yerel saatle 06.00 sıralarında başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Yangın ihbarının ardından olay yerine gelen ekipler, yerel saatle 08.00 sıralarında binaya girmeyi başararak önce 4 kişinin, yaklaşık 40 dakika sonra ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Murcia Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, yangın söndürme ve soğutma işleminin yoğun bir şekilde devam ettiği ve yaşanan olaydan derin bir üzüntü duyulduğu ifade edildi. - MADRİD