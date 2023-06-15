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İspanya, NATO'yu savunma endüstrisi planlarına İspanyol şirketlerin alınmamasından dolayı protesto etti

İspanya, NATO'yu savunma endüstrisi planlarına İspanyol şirketlerin alınmamasından dolayı protesto etti

Dünya Haberleri

İspanya hükümeti, savunma endüstrisiyle ilgili planlarına, İspanyol şirketlerin alınmamasından dolayı NATO'yu protesto etti. Savunma Bakanı Margarita Robles, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın, Avrupa ve Kuzey Amerika savunma endüstrisiyle ilgili sabahki oturumuna katılmadı. Konuya ilişkin hükümet kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Avrupa-Atlantik savunma endüstrisindeki yatırımı artırma planlarına, İspanyol şirketlerin dahil edilmemesinin 'veto edildiği' belirtildi. NATO'nun söz konusu planlarına, İspanyol şirketleri dahil edilene kadar İspanyol hükümetinin tavrını değiştirmeyeceği ifade edildi.

İspanya hükümeti, savunma endüstrisiyle ilgili planlarına, İspanyol şirketlerin alınmamasından dolayı NATO'yu protesto etti.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Brüksel'de bugün yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın, Avrupa ve Kuzey Amerika savunma endüstrisiyle ilgili sabahki oturumuna katılmadı.

Robles'in diğer oturumlara katılacağı açıklandı.

Konuya ilişkin hükümet kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Avrupa-Atlantik savunma endüstrisindeki yatırımı artırma planlarına, İspanyol şirketlerin dahil edilmemesinin "veto edildiği" belirtildi.

NATO'nun söz konusu planlarına, İspanyol şirketleri dahil edilene kadar İspanyol hükümetinin tavrını değiştirmeyeceği ifade edildi.

İspanya Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO'nun, bu planına, İspanya'yı dahil etmeyerek "kötü bir başlangıç yaptığını, kapsayıcılıktan ve şeffaflıktan uzak olduğunu" kaydetti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Dünya

Kuzey Amerika Brüksel İspanya Dünya Haberler

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