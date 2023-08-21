İspanya milli takım kaptanı Olga Carmona, kupayı kaldırdıktan sonra babasının ölüm haberi ile yıkıldı

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde İspanya'nın ulusal kadın futbol takımının kaptanı Olga Carmona, takımını zaferle taçlandıran golü attı. Ancak bu zafer, Carmona'nın babasının yaşamını yitirdiği acı haberle gölgelendi. Carmona'nın babası, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nınfinalinde, İspanya'nın ulusal kadın futbol takımının kaptanı Olga Carmona, ülkesini zaferle taçlandıran golü attıktan sonra yüzündeki gülümsemeyle sahada coşarken, acı bir haberle sarsıldı. Maçın ardından babasının yaşamını yitirdiği haberi ona ulaştı.

23 yaşındaki Carmona, İngiltere ile yapılan zorlu karşılaşmada, takımını galibiyete taşıyan tek golü kaydederek İspanyol ekibini dünya şampiyonu yaptı. Ancak bu zafer, aynı zamanda trajik bir kayıpla gölgelendi. Real Madridli sol bek Carmona'nın babası, uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonucu Cuma günü hayata gözlerini yumdu.

Reuters'ın bildirdiğine göre, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "RFEF olarak Olga Carmona'nın babasının vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bu acı haberi Dünya Kupası finalinin hemen ardından öğrendi" ifadelerine yer verdi. Mesajın devamında, "Olga ve ailesine en içten sevgilerimizi gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin" denildi.

İspanyol medya kuruluşu Relevo'nun bildirdiğine göre, Carmona'nın annesi ve erkek kardeşleri Cumartesi günü Avustralya'ya vararak ona destek olmak amacıyla yanına geldi. Ancak ailenin, Olga'nın final maçına tamamen odaklanabilmesi için vefat haberini ondan gizlediği belirtildi.

Kulübü Real Madrid de duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Olga'ya, ailesine ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sevgilerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu zorlu dönemde, futbol camiasının ve taraftarların Olga Carmona'ya desteklerini göstermeye devam ettiği görülüyor.