İspanya, İsveç'in NATO'ya katılımını umuyor

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanmasını umduklarını söyledi. Albares, toplantıda İspanya'nın önceliklerinin Ukrayna'nın yanında olduğunu göstermek, NATO'nun güney kanadından gelecek olası tehditlere cevap verecek adımların atılması ve İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açmak olduğunu dile getirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, temmuz ayında Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanmasını umduklarını söyledi.

Norveç'te gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için başkent Oslo'da bulunan Albares, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu toplantının Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için dönüm noktası sayılabilecek bir dönemde düzenlendiğini belirtti.

Albares, toplantıda İspanya'nın önceliklerinin, "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olduğumuza dair güçlü bir siyasi mesaj vermek, Madrid Zirvesi'nde (28-30 Haziran 2022) alınan NATO'nun güney kanadından gelecek olası tehditlere cevap verecek adımların atılması ve 11-12 Temmuz Litvanya'nın başkenti Vilnius'da yapılacak zirvede İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açmak" olduğunu dile getirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Bugün burada hazırlıklarına başlayacağımız Vilnius zirvesinin, İspanya'nın da arzuladığı gibi İsveç'in nihayet NATO'ya katılabileceği bir an olmasını umuyorum." diye konuştu.

NATO Genel Sekreterliği için Sanchez iddiası

İspanyol basınında yer alan, Başbakan Pedro Sanchez'in NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine ekim ayında NATO Genel Sekreteri olacağı iddiasına da cevap veren Albares, Sanchez'in 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler sonrasında 4 yıl daha başbakan olmayı sürdürmesini umduğunu ifade etti.

İspanya'da özellikle sağ görüşlü basın organları, Sanchez'in 23 Temmuz'daki genel seçimlerden yenilgiyle çıkacağını, bu nedenle alternatif olarak NATO Genel Sekreterliğini düşündüğünü ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin de buna sıcak baktığını iddia etti.