İspanya, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı
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İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınayarak 'katliam' olarak nitelendirdi. Açıklamada, masum sivil kurbanlarla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı ve uluslararası insani hukuka saygı duyulması gerektiği belirtildi.
İspanya, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı ve "katliam" olarak nitelendirdi.
İspanya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesinde yaşanan korkunç katliamı kınıyoruz. Masum sivil kurbanlarla dayanışma içindeyiz. Uluslararası insani hukuka saygı duyulmalı." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.