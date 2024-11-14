İspanya, İsrail'in Batı Şeria İlhak Planını Kınadı

İSPANYA, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2025 yılının Batı Şeria'nın 'ilhak edilmesi yılı' olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı.

İspanya hükümeti, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının Batı Şeria'nın 'ilhak yılı' olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı. Açıklamada, "Zorla ilhak uluslararası hukuka aykırıdır. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğuna ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiğine karar verdi. Yerleşimler uluslararası hukuka tamamen aykırıdır, iki devletli çözümü engellemektedir ve barışın önünde engel teşkil etmektedir. Bu açıklamalar kışkırtıcıdır ve bölgesel gerilimin gerekli şekilde azaltılmasını engellemektedir" denildi.