Üye Girişi
Haberler

İspanya, İsrail'in Batı Şeria İlhak Planını Kınadı

İspanya, İsrail'in Batı Şeria İlhak Planını Kınadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya hükümeti, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2025 yılının Batı Şeria'nın 'ilhak yılı' olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı. Açıklamada, zorla ilhakın uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve iki devletli çözümün engellendiğine vurgu yapıldı.

İSPANYA, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2025 yılının Batı Şeria'nın 'ilhak edilmesi yılı' olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı.

İspanya hükümeti, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının Batı Şeria'nın 'ilhak yılı' olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı. Açıklamada, "Zorla ilhak uluslararası hukuka aykırıdır. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğuna ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiğine karar verdi. Yerleşimler uluslararası hukuka tamamen aykırıdır, iki devletli çözümü engellemektedir ve barışın önünde engel teşkil etmektedir. Bu açıklamalar kışkırtıcıdır ve bölgesel gerilimin gerekli şekilde azaltılmasını engellemektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı! Siyah Kalp CANLI izle izle! 14 Kasım Perşembe Siyah Kalp 9. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyona göre asgari ücret ne kadar olur? SGK Uzmanı açıkladı! MEMUR ZAM TAHMİNLERİ 2025 Ocak memur zammı ne olur? 4 aylık enflasyon farkı ile memur zammı kaç olacak? İnci Taneleri CANLI izle! 14 Kasım İnci Taneleri 22. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! HIV nedir, AIDS nedir? HIV virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.