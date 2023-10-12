İspanya, İsrail'den 429 kişiyi tahliye etti

İspanya, İsrail'de bulunan ve ülkeden ayrılmak için başvuran 429 kişinin tahliyesini tamamladı. Tahliye edilenler arasında İspanyol, Latin Amerikalı, Avrupalı ve diğer ülke vatandaşları bulunuyor.

İspanya, İsrail'de bulunan ve ülkeden ayrılmak için kendilerine başvuran 429 kişinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

İspanya Savunma Bakanlığının X'te yaptığı paylaşıma göre, dün Tel Aviv'e gönderilen 2 uçakla tahliye edilen 429 kişi Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri hava üssüne ulaştı.

Tahliyesi gerçekleştirilenlerin 334'ünün İspanyol, 41'inin Latin Amerikalı, 22'sinin Avrupa ülkelerinin, 32'sinin de diğer ülke vatandaşı olduğu bilgisi verildi.

İsrail'deki diplomatik personel de dahil olmak üzere daimi ikamet eden İspanyolların tahliye edilmediği kaydedildi.

Tahliye edilen kişileri, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares karşıladı.

İspanyol gazetesi El Mundo'ya göre, 10 Ekim'de başlayan tahliye operasyonu tamamlandı.

İsrail'deki İspanya Büyükelçiliği, 10 Ekim'de, X'te yaptığı paylaşımda, ülkede bulunan ve ayrılma imkanı olmayan vatandaşlarının kendileriyle irtibata geçmelerini istedikten sonra tahliyeler başlamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.